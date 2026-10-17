Was brauchen Menschen, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind? Peter Lappe und sein Team vom Weissen Ring begleiten Betroffene aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in schwierigen Situationen. Darüber spricht der Außenstellenleiter im Interview.
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Zuhören, Betroffene begleiten und ihnen in einer schwierigen Situation zur Seite stehen: Bereits seit 50 Jahren engagiert sich die Hilfsorganisation Weisser Ring für Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind. Peter Lappe aus Liebshausen leitet seit April 2023 die Außenstelle im Rhein-Hunsrück-Kreis.