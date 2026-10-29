Früher dunkel, früher wachsam So geht die Polizei Simmern gegen Einbrecher vor Monika Pradelok 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Einbrecher nutzen mitunter die frühe Dunkelheit aus. Die Polizei Simmern will deshalb in den kommenden Wochen verstärkt Streife fahren und setzt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. dpa/Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa

Wenn es früh dunkel wird, können Einbrecher leichter unbemerkt bleiben. Die Polizei Simmern kündigt verstärkte Kontrollen an. Wie viele Wohnungseinbrüche bislang bekannt sind und wie sich Bewohner schützen können.

Mit der Zeitumstellung verabschiedet sich der Oktober langsam. Was bleibt, sind kürzere Tage und frühe Dunkelheit. Das kann Einbrechern in die Karten spielen, wenn Bewohner noch unterwegs sind. Die Polizeiinspektion Simmern und die Kriminalpolizei nehmen den Beginn der „dunklen Jahreszeit“ daher zum Anlass, ihre Präsenz in den kommenden Wochen und Monaten zu verstärken.







Artikel teilen

Artikel teilen