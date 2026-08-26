Mit oder ohne Feuerwerk? So feiern Oberwesel und St. Goar Rhein in Flammen Johannes Kirsch 26.08.2026, 12:30 Uhr

i Rhein in Flammen sorgt Jahr für Jahr für eine besondere Atmosphäre und lockt Tausende Besucher an (hier eine Aufnahme aus Oberwesel aus dem Jahr 2024). Philipp Lauer

Feuerwerk oder kein Feuerwerk? Das ist die Frage. Bei Rhein in Flammen in Koblenz mussten kürzlich Abstriche gemacht werden, und der Schiffskonvoi zwischen Boppard und der Rhein-Mosel-Stadt fiel aus. So sehen die Pläne für Oberwesel und St. Goar aus.

Es ist nur wenige Tage her, da bestimmten noch Nachrichten über Trockenheit, Waldbrände und die niedrigen Wasserstände am Rhein die Schlagzeilen. Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage hat sich die Thematik wieder etwas beruhigt. Doch die Dürreperiode hat Zweifel aufgeworfen, ob die beliebte Veranstaltung Rhein in Flammen in Oberwesel (12.







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