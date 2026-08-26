Feuerwerk oder kein Feuerwerk? Das ist die Frage. Bei Rhein in Flammen in Koblenz mussten kürzlich Abstriche gemacht werden, und der Schiffskonvoi zwischen Boppard und der Rhein-Mosel-Stadt fiel aus. So sehen die Pläne für Oberwesel und St. Goar aus.
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Es ist nur wenige Tage her, da bestimmten noch Nachrichten über Trockenheit, Waldbrände und die niedrigen Wasserstände am Rhein die Schlagzeilen. Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage hat sich die Thematik wieder etwas beruhigt. Doch die Dürreperiode hat Zweifel aufgeworfen, ob die beliebte Veranstaltung Rhein in Flammen in Oberwesel (12.