Baulärm statt Rheinidylle: Die Vollsperrung der B9 und die Bauarbeiten treffen den Oberweseler Campingplatz mitten in der Saison. Dieser bleibt zwar weiterhin erreichbar, doch wie wirken sich die Arbeiten auf Gäste und Betreiberinnen aus?
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Es ist die zweite Saison für die Schwestern Debora und Miriam Wessling, seit sie sich ihren Traum von einem eigenen Campingplatz in ihrer Heimat Oberwesel erfüllt haben. Mitten in der Campinghochzeit des Jahres wird die sonst ruhige Atmosphäre seit knapp zwei Wochen von Baustellenlärm und der Vollsperrung der B9 begleitet.