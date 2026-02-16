i Sie lassen sich die Stimmung nicht vermiesen. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, hatten diese Clowns in Kratzenburg gut Lachen. Philipp Lauer

Auch wenn das Wetter besser hätte sein können, ließen sich die Jecken den Spaß an der Freud’ nicht nehmen. Gefeiert wurde am Rosenmontag in Beltheim, Dickenschied, Rheinböllen, Oberwesel, Oppenheim und Kratzenburg. Unsere Reporter waren dabei.

Mit dem Rosenmontag hat der Straßenkarneval seinen närrischen Höhepunkt erreicht. Am höchsten Feiertag der Karnevalisten schlängelten sich an mehreren Orten im Rhein-Hunsrück-Kreis bunte Karnevalszüge durch die Straßen und Gassen.Im Vorderhunsrück begann der Rosenmontag pünktlich um 13.







