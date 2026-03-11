Was sind Herausforderungen? So beschreibt Bomag-CEO Ingo Ettischer Lage in Boppard Philipp Lauer 11.03.2026, 06:00 Uhr

i Bomag-Geschäftsführer (CEO) Ingo Ettischer berichtet im Interview, wie Bomag durch die wirtschaftlich angespannte Phase kommt. Philipp Lauer

Nach einer Phase mit geringerer Auslastung hat Bomag die Belegschaft in Boppard reduziert. Wie der Baumaschinenhersteller durch die wirtschaftlich angespannte Zeit kommt und wie die Lage in Boppard ist, berichtet CEO Ingo Ettischer im Interview.

Die wirtschaftlich global angespannte Lage stellt auch die Unternehmen in der Region vor Herausforderungen – auch Bomag. Die Folgen der US-Zollpolitik und Schwankungen auf dem Markt in den USA machten sich am Standort Boppard besonders bemerkbar. Bomag-CEO Ingo Ettischer beschreibt im Interview, welche Faktoren zudem eine Rolle spielen und wie die Lage in Boppard ist.







