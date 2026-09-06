Auf steinernen Sitzreihen auf Burg Waldeck war es wieder so weit: Der 26. Peter-Rohland-Singewettstreit. In der Keimzelle der deutschen Liedermacherszene kann sich vom Profi bis zum Laien, vom Senior bis zum Jugendlichen ein jeder präsentieren.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Gitarre, ein paar Stimmen und der Mut, vor andere zu treten: Auf Burg Waldeck braucht Musik keinen großen Anlauf. Auf den steinernen Sitzreihen und im Gras sitzen Kinder neben Senioren, Pfadfinderhalstücher treffen auf Sonnenhüte. Beim 26.