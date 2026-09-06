Tradition im Hunsrück
Singewettstreit: Wo alte Lieder junge Stimmen finden
Eine Gruppe interpretiert das Lied „Les Champs-Élysées“ neu, ganz zur Freude des Publikums beim Peter-Rohland-Singewettstreit.
Eine Gruppe interpretiert das Lied „Les Champs-Élysées“ neu, ganz zur Freude des Publikums beim Peter-Rohland-Singewettstreit.
Marc Schenten

Auf steinernen Sitzreihen auf Burg Waldeck war es wieder so weit: Der 26. Peter-Rohland-Singewettstreit. In der Keimzelle der deutschen Liedermacherszene kann sich vom Profi bis zum Laien, vom Senior bis zum Jugendlichen ein jeder präsentieren.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Gitarre, ein paar Stimmen und der Mut, vor andere zu treten: Auf Burg Waldeck braucht Musik keinen großen Anlauf. Auf den steinernen Sitzreihen und im Gras sitzen Kinder neben Senioren, Pfadfinderhalstücher treffen auf Sonnenhüte. Beim 26.
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