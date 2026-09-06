Tradition im Hunsrück Singewettstreit: Wo alte Lieder junge Stimmen finden Marc Schenten 06.09.2026, 17:00 Uhr

i Eine Gruppe interpretiert das Lied „Les Champs-Élysées“ neu, ganz zur Freude des Publikums beim Peter-Rohland-Singewettstreit. Marc Schenten

Auf steinernen Sitzreihen auf Burg Waldeck war es wieder so weit: Der 26. Peter-Rohland-Singewettstreit. In der Keimzelle der deutschen Liedermacherszene kann sich vom Profi bis zum Laien, vom Senior bis zum Jugendlichen ein jeder präsentieren.

Eine Gitarre, ein paar Stimmen und der Mut, vor andere zu treten: Auf Burg Waldeck braucht Musik keinen großen Anlauf. Auf den steinernen Sitzreihen und im Gras sitzen Kinder neben Senioren, Pfadfinderhalstücher treffen auf Sonnenhüte. Beim 26.







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