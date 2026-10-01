Lokal soll moderner werden Simmerns Galerie am Fruchtmarkt: 180 Jahre Geschichte Annalena Bischoff 01.10.2026, 17:00 Uhr

i Eigentümerin der Galerie am Fruchtmarkt ist die Stadt Simmern. Annalena Bischoff

Neue Theke, alte Wände und Balken: Die Galerie am Fruchtmarkt wird derzeit in Schuss gebracht. Dabei lohnt sich ein Blick in die Geschichte des Gebäudes. Bevor dort Gäste bewirtet wurden, hatte es ganz andere Aufgaben.

Balken und Decke aus Holz, braune Fliesen auf dem Boden: Wer die Galerie am Fruchtmarkt in Simmern betritt, bekommt schnell einen Eindruck davon, dass dieses Gebäude schon einige Jahrzehnte hinter sich hat. Vieles im Inneren erinnerte an vergangene Zeiten – und tatsächlich reicht die Geschichte des Hauses deutlich weiter zurück, als es die mehr als 40 Jahre als Gaststätte vermuten lassen.







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