Neue Theke, alte Wände und Balken: Die Galerie am Fruchtmarkt wird derzeit in Schuss gebracht. Dabei lohnt sich ein Blick in die Geschichte des Gebäudes. Bevor dort Gäste bewirtet wurden, hatte es ganz andere Aufgaben.
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Balken und Decke aus Holz, braune Fliesen auf dem Boden: Wer die Galerie am Fruchtmarkt in Simmern betritt, bekommt schnell einen Eindruck davon, dass dieses Gebäude schon einige Jahrzehnte hinter sich hat. Vieles im Inneren erinnerte an vergangene Zeiten – und tatsächlich reicht die Geschichte des Hauses deutlich weiter zurück, als es die mehr als 40 Jahre als Gaststätte vermuten lassen.