Musik ist seine Leidenschaft Simmerner war bei „The Voice of Germany“ dabei Lara Kempf 10.10.2026, 15:00 Uhr

i Marcel Häringer war in der 16. Staffel von „The Voice of Germany“ dabei. Er schaffte es bis zu den Blind Auditions. Joyn/Claudius Pflug

Aus dem Hunsrück auf die ganz große Bühne – so ging es Marcel Häringer aus Simmern vor Kurzem. Der Musiker nahm bei der Castingshow „The Voice of Germany“ teil. Wie er die Teilnahme erlebt hat und wie es für ihn nun weitergeht.

Eigentlich ist Marcel Häringer aus Simmern nur ein großer Fan der Castingshow „The Voice of Germany“, plötzlich ist er jedoch selbst ein Teil davon. Als Kandidat war er bei der 16. Staffel der Fernsehsendung dabei. Wie seine Teilnahme ablief und welche Erfahrungen er mitnimmt, erzählt der 40-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.







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