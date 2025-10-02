Markttreiben in der Innenstadt Simmerner Stadtfest lockt mit verkaufsoffenem Sonntag 02.10.2025, 18:00 Uhr

i Herbstmarkt und Stadtfest in Simmern ziehen auch in diesem Jahr wieder die Besucher in ihren Bann. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Herbstzeit ist Marktzeit. In Simmern wird das Stadtfest mit großem Herbstmarkt gefeiert. Stadt und Werbegemeinschaft laden die Besucher zum Schlendern und Schlemmen ein. Doch es gibt noch mehr.

„Maje, gucke, kaafe“ – so lautetet das Motto, wenn am Sonntag, 5. Oktober, Stadt, Vereine und Organisationen an einem Strang ziehen, um den vielen Besuchern einen Mehrwert zu bieten. Denn es ist wieder Stadtfest in Simmern. Um 11 Uhr startet auf dem Schinderhannesplatz der traditionelle Herbstmarkt, von 13 bis 18 Uhr laden zudem die örtlichen Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.







Artikel teilen

Artikel teilen