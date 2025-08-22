Überspitzt ausgedrückt, geben sich bei Horst Kesselmann aus Simmern Olympiasieger und Weltmeister im Rennrodeln die Klinke in die Hand. Kesselmann wohnt erst seit drei Jahren in der Kreisstadt, sein kleines Rennrodelmuseum wächst seitdem stetig.

Das war eine freudige Überraschung für Horst Kesselmann aus Simmern, als vor wenigen Tagen Julia Taubitz, immerhin achtfache Weltmeisterin im Rennrodeln, bei ihm anrief. Die 29-jährige Wintersportathletin aus Annaberg-Buchholz im Erzgebirge war auf dem Weg in den Urlaub nach Frankreich und wollte bei ihrem alten Bekannten einen Zwischenstopp einlegen. Gesagt, getan. Jüngst fuhr die Berufssoldatin mit ihrem Wohnmobil bei Ute und Horst Kesselmann vor. Eine achtfache Weltmeisterin im Rennrodeln – das wollte sich auch Stadtbürgermeister Andreas Nikolay nicht entgehen lassen. Herzlich begrüßte er die sympathische junge Frau, auch ein Erinnerungsfoto wurde geschossen.

i Horst Kesselmann und Georg "Schorsch" Hackl laufen sich immer wieder mal über den Weg. Andreas Nitsch

Dass sich Taubitz und Kesselmann kennen, ist kein Zufall. Der Neu-Simmerner – das Ehepaar wohnt erst seit drei Jahren in der Kreisstadt – hat eine bewegte und ungewöhnliche Rennrodelvergangenheit, die nun schon fünf Jahrzehnte zurückreicht. Der gebürtige Chemnitzer, einst in Diensten des Militärs, erhält Anfang der 1970er-Jahre den Auftrag, in Oberhof einen Rennrodelstützpunkt aufzubauen.

i Armin Zöggeler aus Südtirol ist zweifacher Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister. Horst Kesselmann macht sich nächste Woche auf den Weg zu ihm, um seinem Freund mal wieder einen Besuch abzustatten. Andreas Nitsch

Er selbst weiß zu diesem Zeitpunkt – wie er gern zugibt – „absolut nichts von diesem Sport“, hatte er bis dahin doch lediglich Handball gespielt und sich als Judoka versucht. „Ich sagte meinen Vorgesetzten, dass ich vom Rennrodeln keine Ahnung habe. Doch man entgegnete mir, dass man alles lernen könne“, erzählt Kesselmann mehr als 50 Jahre danach. Und so ruft er mit weiteren Mitstreitern den Rennrodelverein (RRV) Sonneberg/Schalkau ins Leben.

i Besonders stolz ist Horst Kesselmann auf die beiden Originalschlitten von David Möller (links) und Wolfgang Scheidel. Schön zu erkennen ist die Entwicklung des Rennschlittens an sich. Andreas Nitsch

Seit Gründung des Vereins wurden mehr als 1000 Kinder und Jugendliche sportlich ausgebildet. Die Besten von ihnen begannen eine Karriere im Leistungssport. Viele holten Weltcup-Siege, wurden Deutscher Meister, Europa- oder Weltmeister, holten bei Olympia Medaillen oder wurden gar Olympiasieger. Silke Kraushaar, David Möller, Jan Eichhorn oder Thomas und André Florschütz sind nur einige von ihnen.

i Wolfgang Scheidel (Mitte) war erst der zweite Rennrodler überhaupt, der bei Olympia Gold im Einzel gewonnen hat. Rennrodeln ist erst 1968 olympische Disziplin geworden. Scheidel und Kesselmann sind einander eng verbunden, besuchen sich heute noch regelmäßig. Andreas Nitsch

Zwei Jahre lang leitet Kesselmann den neuen Stützpunkt. Er wird zum Übungsleiter ausgebildet, sucht die Kinder und Jugendlichen sowie auch die Trainer aus, die das neue Rodelzentrum mit Leben füllen sollen. Und natürlich saust Kesselmann auch mit einem Rennschlitten den Eiskanal in Oberhof hinunter – allerdings nicht vom Herrenstart aus, der sich ganz oben befindet. „Wir sind vom Kinderstart viel weiter unten und dann vom Jugendstart losgefahren“, erinnert er sich. „Heute würde ich mich das nicht mehr trauen“, sagt er. Die Kräfte, die auf einer solchen Bahn wirken, seien unbeschreiblich groß und kaum kontrollierbar.

i Olympiasieger Johannes Ludwig hat dem Simmerner ein Stück seines Rennanzuges, den er bei seiner Goldfahrt 2022 getragen hat, zugeschickt – samt liebevollem Begleitschreiben. Andreas Nitsch

Nach zwei Jahren wird Kesselmann mit anderen Aufgaben betraut, der Rennrodelsport indes lässt ihn nicht mehr los. Er besucht Trainingseinheiten und darüber hinaus zahlreiche Wettbewerbe, darunter viele Weltcups. Nach der Wende verlässt Kesselmann das Militär und zieht in den Frankfurter Raum. Dort gründet er das Unternehmen MR Immobilien Service, mit dem Kesselmann mehr als 25 Jahre auch als Sponsor auftritt. Zunächst wird David Möller (Silber bei Olympia 2010 in Vancouver) als Einzelsportler unterstützt, später der Olympiastützpunkt Oberhof als Ganzes. Zudem macht es sich der Geschäftsmann zur Aufgabe, die deutschen Rennrodler, wenn sie zu ihren Wettbewerben in aller Welt aufbrechen, am Frankfurter Flughafen zu verabschieden oder bei ihrer Rückkehr in Empfang zu nehmen. Kesselmann kümmert sich um Parkplätze für die Truppe, arrangiert oft auch ein gemeinsames Frühstück oder Essen. Die Treffen mit den Rodelsportlern werden nach und nach zum Alltag, fast schon zur Routine. Wenn der 76-Jährige in Erinnerungen schwelgt, kommt er aus dem Erzählen nicht mehr raus.

Viele dieser Erinnerungen sind in Fotos festgehalten worden, die nun in seinem Keller hängen. In einem eigens dafür hergerichteten Raum präsentiert Kesselmann allerlei Souvenirs, Bilder, Pokale, Wimpel, Autogrammkarten und auch so manche Rarität. Ein Schlitten von David Möller etwa oder das originale Sportgerät von Wolfgang Scheidel, der 1972 der zweite Goldmedaillengewinner bei Olympia überhaupt war, sind bei Kesselmann zu bestaunen. Und zu jedem Ausstellungsstück – ob von Georg Hackl oder Armin Zöggeler, Felix Loch oder Andi Langenhan oder, oder, oder – kann Kesselmann eine spannende Geschichte erzählen. Widmungen in Büchern und auch Briefe der Sportler zeugen von gegenseitigem Respekt.

i Stolz ist Horst Kesselmann auf die persönlichen Widmungen in den Büchern von Armin Zöggeler (links) und Silke Kraushaar. Andreas Nitsch

Kesselmanns Sammlung wächst und wächst. Das neueste Schmuckstück ist ein Originalrennanzug von Julia Taubitz, den sie als Geschenk mitgebracht hat. Wenn sie ihre Karriere beendet, will sie Kesselmann ihren Rennschlitten schicken. „Darauf freue ich mich schon jetzt“, sagt der doch etwas verrückte Rennrodelfan.

Horst Kesselmann begrüßt gern Gäste in seinem kleinen Museum

Der Simmerner Horst Kesselmann bietet interessierten Gruppen oder auch Einzelpersonen an, sein kleines Museum zu besuchen. Eine Reservistenkameradschaft hat kürzlich schon Gebrauch von diesem Angebot gemacht. Der Neu-Simmerner hat einen kurzen Vortrag zur Geschichte des Rennrodelsports vorbereitet, außerdem zeigt er kurze Filmsequenzen. Darüber hinaus organisiert er Fahrten zu Rodelweltcups in Oberhof oder Winterberg. Interessierte können sich bei ihm melden unter Telefon 0172/9145161. ni