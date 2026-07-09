Was sich die Täter wohl dachten, als sie versuchten, übers Dach in den Simmerner Globus einzubrechen? Sicher nicht, dass sie durch ihr Handeln den Markt unter Wasser setzen würden. Was die Polizei bisher weiß.
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Vor knapp zehn Tagen fiel durch sintflutartige Regenfälle in der Nacht auf, dass jemand versucht hatte, in den Simmerner Globus einzubrechen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was die Ermittlungen bisher ergeben haben.Rückblick: Bislang unbekannte Täter hatten wohl zwischen dem 13.