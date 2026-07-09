Wasserschaden nach Einbruch
Simmerner Globus: Polizei sucht weiter nach den Tätern
Im Globus Simmern kam es durch einen misslungenen Einbruchsversuch zu Löchern im Dach und einem damit verbundenen Wasserschaden
Im Globus Simmern kam es durch einen misslungenen Einbruchsversuch zu Löchern im Dach und einem damit verbundenen Wasserschaden nach einer regnerischen Nacht.
Werner Dupuis

Was sich die Täter wohl dachten, als sie versuchten, übers Dach in den Simmerner Globus einzubrechen? Sicher nicht, dass sie durch ihr Handeln den Markt unter Wasser setzen würden. Was die Polizei bisher weiß.

Lesezeit 1 Minute
Vor knapp zehn Tagen fiel durch sintflutartige Regenfälle in der Nacht auf, dass jemand versucht hatte, in den Simmerner Globus einzubrechen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was die Ermittlungen bisher ergeben haben.Rückblick: Bislang unbekannte Täter hatten wohl zwischen dem 13.
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