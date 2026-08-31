Schon länger brodelt es zwischen SPD und CDU im Simmerner Stadtrat. Nun kehren zwei SPD-Ratsmitglieder ihrer Fraktion den Rücken und schließen sich der CDU an. Damit müssen auch die Ausschüsse neu besetzt werden.
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Es wirkte schon fast wie Routine, als Bürgermeister Andreas Nikolay in der jüngsten Stadtratsitzung die Punkte vier und fünf der Tagesordnung aufrief. Sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion hatten Umbesetzungen in den Ausschüssen beantragt. Schnell und ohne Diskussionen verliefen beide Abstimmungen – jeweils ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.