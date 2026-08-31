Neue Kraftverhältnisse Simmern: Zwei SPD-Stadtratsmitglieder verlassen ihre Fraktion Annalena Bischoff 31.08.2026, 18:00 Uhr

i In der jüngsten Stadtratsitzung ersetzten sowohl SPD als auch CDU Mitglieder in den städtischen Ausschüssen. Werner Dupuis

Schon länger brodelt es zwischen SPD und CDU im Simmerner Stadtrat. Nun kehren zwei SPD-Ratsmitglieder ihrer Fraktion den Rücken und schließen sich der CDU an. Damit müssen auch die Ausschüsse neu besetzt werden.

Es wirkte schon fast wie Routine, als Bürgermeister Andreas Nikolay in der jüngsten Stadtratsitzung die Punkte vier und fünf der Tagesordnung aufrief. Sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion hatten Umbesetzungen in den Ausschüssen beantragt. Schnell und ohne Diskussionen verliefen beide Abstimmungen – jeweils ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.







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