Naschen im Vorbeigehen
Simmern wird eine Stadt zum Anbeißen
Am Kandelaber in der Simmerner Fußgängerzone soll ein Pflanzkübel für die "Essbare Stadt" installiert werden.
Am Kandelaber in der Simmerner Fußgängerzone soll ein Pflanzkübel für die "Essbare Stadt" installiert werden.
Torkler Thomas. Thomas Torkler

Grünflächen werden zu Naschgärten: In Simmern wachsen Kräuter, Obst und Gemüse bald mitten in der Stadt. Was hinter dem Projekt steckt.

Lesezeit 1 Minute
Neu ist das Konzept nicht, aber jetzt hält das Projekt „Essbare Stadt“ auch Einzug in Simmern. Seit 2010 hat Andernach seine Grünflächen erfolgreich nutzbar und erlebbar gemacht, indem vorhandene Flächen im wahren Wortsinn genießbar gestaltet wurden. Die Idee: Auf Grünflächen, in Blumenkübeln und Hochbeeten werden Gemüse, Kräuter und Obst angepflanzt, sodass Passanten beim Bummeln kurz ein paar Himbeeren pflücken oder im Vorübergehen eine ...
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