Wo gebaut wird, soll die Natur nicht zu kurz kommen: Mit einer großen Pflanzaktion schafft die Stadt Simmern einen Ausgleich für das Neubaugebiet „Am Simmersee“. Dort werden schon bald Hunderte neuer Bäume und Sträucher in der Erde sitzen.
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Ahorn, Apfel, Buche: Die Pflanzenwelt in Simmern soll in wenigen Monaten deutlich wachsen. Bei einer großen Pflanzaktion will die Stadt mehr als 2000 Bäume pflanzen. Was dahinter steckt, erklärt Stadtbürgermeister Andreas Nikolay im Gespräch mit unserer Zeitung.