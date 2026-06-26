Kosten von fast 80.000 Euro Simmern will mehr als 2000 Bäume pflanzen Lara Kempf 26.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Stadt Simmern hat beschlossen, rund um das Neubaugebiet am Simmersee im Herbst mehr als 2000 Bäume zu pflanzen. Andreas Nikolay

Wo gebaut wird, soll die Natur nicht zu kurz kommen: Mit einer großen Pflanzaktion schafft die Stadt Simmern einen Ausgleich für das Neubaugebiet „Am Simmersee“. Dort werden schon bald Hunderte neuer Bäume und Sträucher in der Erde sitzen.

Ahorn, Apfel, Buche: Die Pflanzenwelt in Simmern soll in wenigen Monaten deutlich wachsen. Bei einer großen Pflanzaktion will die Stadt mehr als 2000 Bäume pflanzen. Was dahinter steckt, erklärt Stadtbürgermeister Andreas Nikolay im Gespräch mit unserer Zeitung.







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