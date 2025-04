Immer wieder werden in Simmern Forderungen nach einem Wohnmobilstellplatz laut, und in zahlreichen Rats- oder Ausschusssitzungen ploppt das Thema auf. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Rückblick: Die Gremien der Stadt Simmern sind bereits seit vielen Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Gelände für einen Wohnmobilstellplatz. Die in der Vergangenheit in Erwägung gezogenen Standorte (Wiesengelände neben dem Parkplatz in der Gartenstraße, Simmersee und Naturfreibad) konnten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht umgesetzt werden. Vor eineinhalb Jahren wurde überlegt, im Rahmen des Ausbaus der Gartenstraße einen Stellplatz für fünf bis sechs Wohnmobile auf der Wiese neben dem Parkplatz anzulegen. Doch dann wurde auch dieser Gedanke wieder fallengelassen – auf Druck der Anwohner, die sich gegen eine Realisierung ausgesprochen hatten. „Grundsätzlich gilt der Grünstreifen in der Gartenstraße aufgrund seiner Lage und der Innenstadtnähe als ideal“, hieß es nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für gesellschaftliche Entwicklung.

Vorgesehene Fläche am Naturbad wird als Rückhaltebecken benötigt

Die ebenfalls vorgesehene Fläche am Hindenburgbad – gemeint ist das Naturfreibad – benötige nun die Verbandsgemeindewasserwerke für ein Regenrückhaltebecken. Am Simmersee wurde befürchtet, dass es den Wohnmobilisten zu laut sei und es deshalb zu negativen Bewertungen für diesen Standort kommen könnte. Der Ausschuss war sich einig, dass ein Wohnmobilstellplatz in Simmern notwendig ist, und hat beschlossen, eine Findungskommission zu gründen. Peter Mumbauer, Dieter Langkammerer, Michel Becker, Michael Wandel und Karl-Wilhelm Augustin haben sich für diese Aufgabe gemeldet.

Die Kommission hat den Auftrag, ein geeignetes Gelände zu suchen und ein Konzept für einen Wohnmobilstellplatz zu entwickeln. Der Brühlplatz und die Gartenstraße sollen aufgrund ihrer Nähe zur Innenstadt vorrangig geprüft werden. Innenstadtkoordinator Jens Ginzel und die Kommission werden das weitere Prozedere abstimmen.