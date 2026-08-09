Goldene Zwanziger, großes Kino und Vorfreude in der Luft: Mit einem stimmungsvollen Open-Air-Abend sind die Heimat Europa Filmfestspiele eröffnet worden. Bis Ende August wartet in Simmern ein buntes Programm mit Filmen aus aller Welt.
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Mit einem stimmungsvollen Abend auf dem Fruchtmarkt an der Stephanskirche, in familiärer, gemütlicher Atmosphäre und mit vielen Klassikern aus den Goldenen Zwanzigern sind die achten Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern eröffnet worden. Es war ein rundum gelungener Auftakt für zwei Wochen volles Programm mit Filmen, Musik, Lesungen und Filmgesprächen.