Kino unter freiem Himmel
Simmern: Stimmungsvoller Auftakt der Filmfestspiele
Die „Goldenen Heimat-Grammofoniker" sorgten mit Klassikern aus den Goldenen Zwanzigern für die richtige Stimmung auf dem Fruchtm
Die „Goldenen Heimat-Grammofoniker" sorgten mit Klassikern aus den Goldenen Zwanzigern für die richtige Stimmung auf dem Fruchtmarkt.
Dieter Junker

Goldene Zwanziger, großes Kino und Vorfreude in der Luft: Mit einem stimmungsvollen Open-Air-Abend sind die Heimat Europa Filmfestspiele eröffnet worden. Bis Ende August wartet in Simmern ein buntes Programm mit Filmen aus aller Welt.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem stimmungsvollen Abend auf dem Fruchtmarkt an der Stephanskirche, in familiärer, gemütlicher Atmosphäre und mit vielen Klassikern aus den Goldenen Zwanzigern sind die achten Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern eröffnet worden. Es war ein rundum gelungener Auftakt für zwei Wochen volles Programm mit Filmen, Musik, Lesungen und Filmgesprächen.
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