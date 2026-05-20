Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Betrügern, die beispielsweise auf den Enkeltrick setzen. Im Pro-Winzkino in Simmern wurde nun über das Vorgehen der Täter informiert.
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Das Telefon klingelt, die Nummer ist unbekannt, am anderen Ende hört man Weinen und Schluchzen, die Enkelin oder der Sohn sollen verunglückt sein, nur eine Kaution kann sie vor dem Gefängnis schützen, daher wird dringend Geld benötigt. So oder ähnlich haben es viele ältere Menschen schon erlebt.