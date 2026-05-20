Info über Betrugsmaschen
Simmern: So sollen Senioren um ihr Geld gebracht werden
Carolin Blum vom Polizeipräsidium Koblenz informierte im Pro-Winzkino zahlreiche Seniorinnen und Senioren über die Gefahr von Sc
Carolin Blum vom Polizeipräsidium Koblenz informierte im Pro-Winzkino zahlreiche Seniorinnen und Senioren über die Gefahr von Schockanrufen und dem Enkeltrick und gab wichtige Tipps, um solchen Betrug zu verhindern.
Dieter Junker

Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Betrügern, die beispielsweise auf den Enkeltrick setzen. Im Pro-Winzkino in Simmern wurde nun über das Vorgehen der Täter informiert.

Lesezeit 3 Minuten
Das Telefon klingelt, die Nummer ist unbekannt, am anderen Ende hört man Weinen und Schluchzen, die Enkelin oder der Sohn sollen verunglückt sein, nur eine Kaution kann sie vor dem Gefängnis schützen, daher wird dringend Geld benötigt. So oder ähnlich haben es viele ältere Menschen schon erlebt.

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