Suche nach geeignetem Standort Simmern muss schnell einen neuen Kindergarten bauen 03.11.2025, 11:10 Uhr

i Von außen sieht der katholische Kindergarten St. Josef noch ganz passabel aus. Die Kirchengemeinde jedoch ist anderer Meinung. Der Stadt Simmern wurde mitgeteilt, dass die derzeitigen räumlichen und baulichen Zustände eine Weiterführung der Einrichtung in der bisherigen Form nicht mehr zulassen. Andreas Nitsch

Die katholische Kirchengemeinde Simmern-Rheinböllen hat der Stadt Simmern mitgeteilt, dass der Kindergarten St. Josef in seinem jetzigen Zustand nicht weitergeführt werden kann. Die Stadt Simmern muss reagieren und plant nun einen Neubau.

Die Stadt Simmern muss und will schnellstmöglich einen neuen Kindergarten bauen. Die katholische Kirchengemeinde Simmern-Rheinböllen St. Lydia hat den Stadtverantwortlichen vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass die derzeitigen räumlichen und baulichen Zustände der Kindertagesstätte St.







