Zentrum wird enorm aufgewertet Simmern: Moderner Gebäudekomplex ersetzt Hotel zur Post 04.11.2025, 13:00 Uhr

i Trist ist der Anblick von der Marktstraße her. Hier hat einst das Hotel Zur Post gestanden. Seit langer Zeit ist das Grundstück verwaist. Nun soll dort ein moderner Gebäudekomplex entstehen. Andreas Nitsch

Vier Jahrzehnte lag das Areal in Simmern, auf dem bis vor Kurzem noch das verfallene Hotel zur Post gestanden hat, brach. Jetzt gibt es Pläne für eine Folgenutzung. Ladeneinheiten, Büroflächen und Wohnungen sollen entstehen.

Dort, wo einst das traditionsreiche Hotel zur Post gestanden hat – in der Simmerner Fußgängerzone – soll ein modernes Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für das ambitionierte wie zukunftsträchtige Projekt.







Artikel teilen

Artikel teilen