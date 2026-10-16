Stadt schafft freie Flächen Simmern macht an Stephanskirche Platz für Herzog Johann Annalena Bischoff 16.10.2026, 16:00 Uhr

i Hinter der Stephanskirche in Simmern sind die Bagger am Werk. Annalena Bischoff

Bauzäune, Erdhaufen, lose Pflastersteine: An mehreren Stellen prägen Bauarbeiten derzeit das Bild der Stadt. Auch hinter der Stephanskirche wird gebaggert. Dort soll künftig eine Statue von Herzog Johann an die Geschichte der Kreisstadt erinnern.

Sechs Häuser hat die Stadt Simmern allein für die neue Grünfläche zwischen Oberstraße und Turmgasse abreißen lassen. Dort entsteht derzeit eine Anlage mit Sitzmöglichkeiten und einem Wasserlauf. Durch die neue Freifläche ist auch der nahe gelegene Schinderhannesturm von der Innenstadt aus wieder sichtbar.







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