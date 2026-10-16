Bauzäune, Erdhaufen, lose Pflastersteine: An mehreren Stellen prägen Bauarbeiten derzeit das Bild der Stadt. Auch hinter der Stephanskirche wird gebaggert. Dort soll künftig eine Statue von Herzog Johann an die Geschichte der Kreisstadt erinnern.
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Sechs Häuser hat die Stadt Simmern allein für die neue Grünfläche zwischen Oberstraße und Turmgasse abreißen lassen. Dort entsteht derzeit eine Anlage mit Sitzmöglichkeiten und einem Wasserlauf. Durch die neue Freifläche ist auch der nahe gelegene Schinderhannesturm von der Innenstadt aus wieder sichtbar.