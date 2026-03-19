Ersatzneubau beschlossen Simmern: Katholische Kita-Kuh ist endlich vom Eis Thomas Torkler 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Volles Haus im Sitzungssaal des Simmerner Rathauses als es um den Standort der künftigen katholischen Kita ging: Eltern, Mitarbeiterinnen der Einrichtung, Anwohner und zahlreiche Simmerner Bürger hörten Pastor Lutz Schultz, dem Vertreter der katholischen Kirchengemeinde, aufmerksam zu, als diesem in der Sitzung das Wort erteilt wurde. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Ersatzneubau auf Bestandsgelände oder Alternativstandort? Die Zukunft der katholischen Kita Simmern sorgte im jüngsten Stadtrat für einige Diskussionen. Am Ende wurde jedoch ein Beschluss gefasst – wenn auch eher knapp.

Der Stadtrat Simmern gab am Mittwochabend im Simmerner Rathaus grünes Licht für den Ersatzneubau der katholischen Kindertagesstätte (Kita). Die umstrittene Standortfrage ist mit einer Mehrheit von 14 zu 10 Stimmen geklärt: Der Neubau wird auf dem Gelände der Einrichtung in der Michael-Felke-Straße realisiert.







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