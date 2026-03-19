Ersatzneubau auf Bestandsgelände oder Alternativstandort? Die Zukunft der katholischen Kita Simmern sorgte im jüngsten Stadtrat für einige Diskussionen. Am Ende wurde jedoch ein Beschluss gefasst – wenn auch eher knapp.
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Der Stadtrat Simmern gab am Mittwochabend im Simmerner Rathaus grünes Licht für den Ersatzneubau der katholischen Kindertagesstätte (Kita). Die umstrittene Standortfrage ist mit einer Mehrheit von 14 zu 10 Stimmen geklärt: Der Neubau wird auf dem Gelände der Einrichtung in der Michael-Felke-Straße realisiert.