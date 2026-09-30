Der letzte Weg ist sein Alltag
Simmern: Jan Caspar ist Bestatter aus Leidenschaft
Jan Caspar leitet das Bestattungsinsitut Caspar in Simmern bereits elfter Generation.
Jan Caspar leitet das Bestattungsinsitut Caspar in Simmern bereits elfter Generation.
Lara Kempf

Trauer und Tod – Themen, die viele lieber meiden, gehören für Jan Caspar zum Alltag. Er ist Bestatter aus Überzeugung. Doch was macht den Beruf aus? Ein Besuch unserer Zeitung zeigt, warum seine Arbeit mehr ist, als nur Beerdigungen durchzuführen.

Lesezeit 4 Minuten
Die schneeweißen Handschuhe von Jan Caspar und seinen Kollegen umschließen die metallenen Griffe des Sarges. Vorsichtig heben sie die Holzkiste vom Sargwagen herunter und tragen sie in Richtung Grab. Über dem Erdloch setzen sie den Sarg ab und lassen ihn langsam hinunter.
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