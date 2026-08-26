Nach dem Aus fürs Steakhaus
Simmern: Historischer Schwarzer Adler steht zum Verkauf
Nachdem Familie Dogan im Juli Antoniettas Steakhaus im Schwarzen Adler schloss, entschied die Gilányi-Stiftung, das Gebäude nun
Nachdem Familie Dogan im Juli Antoniettas Steakhaus im Schwarzen Adler schloss, entschied die Gilányi-Stiftung, das Gebäude nun zu verkaufen.
Annalena Bischoff

Michelin-Stern, Bistro, Pizzeria und Steakhaus: Der Schwarze Adler hat in den vergangenen Jahrzehnten viele gastronomische Kapitel erlebt. Jetzt verkauft die Gilányi-Stiftung das älteste Haus Simmerns. Wie es nun mit dem Gebäude weitergehen soll.

Lesezeit 2 Minuten
Der Schwarze Adler steht vor einem neuen Kapitel: Die Gilányi-Stiftung hat das historische Gebäude am Rande der Simmerner Innenstadt zum Verkauf gestellt. Die Stiftung wolle sich künftig auf ihren eigentlichen Stiftungszweck konzentrieren, die Förderung von Jugendlichen im Rhein-Hunsrück-Kreis, wie Lázló Gilányi junior im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.
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