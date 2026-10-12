Deutliche Kostensteigerung Simmern hält an neuer Grünfläche an der Oberstraße fest Annalena Bischoff 12.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Häuser der Grundstücke Oberstraße 12 bis 18 sowie Turmgasse 4 sind mittlerweile abgerissen und der Bauschutt beseitigt. Auf diese Fläche soll die neue Grünanlage entstehen. Annalena Bischoff

Steigende Baukosten machen auch vor Simmern nicht Halt: Das geplante Grünareal in der Innenstadt wird fast 40 Prozent teurer, als ursprünglich kalkuliert. So hat sich der Stadtrat letztlich entschieden.

Ein wenig Natur mitten in der Innenstadt: Bäume, Sitzplätze und ein Wasserlauf sollen zwischen Oberstraße und Turmgasse in Simmern einen Ort zum Verweilen schaffen. Doch die Aufwertung wird deutlich teurer als gedacht. Das günstigste Angebot liegt fast 40 Prozent über der ursprünglichen Kalkulation der Verwaltung.







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