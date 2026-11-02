Neues Leben am Simmerbach Simmern gestaltet Areal an der Stadtmauer neu Thomas Torkler 02.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Planung des Kastellauner Architekten Bernd König für die Gestaltung des Areals am Standort der ehemaligen Brückenschänke, Ecke Mühlengasse/Koblenzer Straße, fand große Zustimmung im Simmerner Stadtrat, der das Vorhaben einstimmig bei einer Enthaltung beschloss. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Die historische Stadtmauer in Simmern wird zum neuen Treffpunkt: Treppen zum Bach, grüne Plätze und ein mobiler Weinstand sollen das Areal beleben. Architekt Bernd König präsentiert eine Vision, die den Stadteingang verändern will.

Architekt Bernd König war die Freude an seiner Arbeit anzumerken. In der jüngsten Sitzung stellte der Kastellauner dem Simmerner Stadtrat seine Pläne für die Gestaltung des Geländes am Standort der abgerissenen Brückenschänke vor. Nachdem die historische Stadtmauer entlang der Mühlengasse und ein Stück entlang der Koblenzer Straße bereits neu gestaltet worden ist, soll nun auch das angrenzende Areal zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. ...







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