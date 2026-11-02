Die historische Stadtmauer in Simmern wird zum neuen Treffpunkt: Treppen zum Bach, grüne Plätze und ein mobiler Weinstand sollen das Areal beleben. Architekt Bernd König präsentiert eine Vision, die den Stadteingang verändern will.
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Architekt Bernd König war die Freude an seiner Arbeit anzumerken. In der jüngsten Sitzung stellte der Kastellauner dem Simmerner Stadtrat seine Pläne für die Gestaltung des Geländes am Standort der abgerissenen Brückenschänke vor. Nachdem die historische Stadtmauer entlang der Mühlengasse und ein Stück entlang der Koblenzer Straße bereits neu gestaltet worden ist, soll nun auch das angrenzende Areal zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. ...