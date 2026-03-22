Zwischen Wahlurne und Frühling Simmern genießt den „Siemerscher“ Markt Marc Schenten 22.03.2026, 16:30 Uhr

i "Maje, gucke, kaafe" heißt es wieder in Simmern. Beim Frühlingsmarkt wird den Besuchern in der Stadt einiges geboten, vor allem Regionales. Und das bei bestem Wetter. Marc Schenten

Eine Verbindung zwischen regionalem Angebot und gemeinsamem Erlebnis: So kann man den Simmerner Frühlingsmarkt beschreiben. Solche Tage sind es, die eine Innenstadt wirklich erlebbar machen. Unsere Zeitung war zwischen den Ständen und Menschen dabei.

Sonne, frische Luft und eine gut gefüllte Innenstadt – dieser Sonntag in Simmern hatte eine besondere Dynamik. Viele Menschen nutzten den Tag der Landtagswahl nicht nur für den Gang zur Wahlurne, sondern machten gleich mehr daraus: wählen gehen, durch die Stadt schlendern, Freunde treffen – und den Frühling auf dem „Siemerscher“ Markt genießen.







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