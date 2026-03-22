Eine Verbindung zwischen regionalem Angebot und gemeinsamem Erlebnis: So kann man den Simmerner Frühlingsmarkt beschreiben. Solche Tage sind es, die eine Innenstadt wirklich erlebbar machen. Unsere Zeitung war zwischen den Ständen und Menschen dabei.
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Sonne, frische Luft und eine gut gefüllte Innenstadt – dieser Sonntag in Simmern hatte eine besondere Dynamik. Viele Menschen nutzten den Tag der Landtagswahl nicht nur für den Gang zur Wahlurne, sondern machten gleich mehr daraus: wählen gehen, durch die Stadt schlendern, Freunde treffen – und den Frühling auf dem „Siemerscher“ Markt genießen.