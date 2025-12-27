Jahresrückblick 2025 Simmern: Ein Abriss und einige neue Pläne Lara Kempf 27.12.2025, 16:00 Uhr

i Die Innenstadtentwicklung in Simmern - wie hier der Abriss der Brückenschenke - war 2025 ebenfalls ein großes Thema im Rhein-Hunsrück-Kreis. Andreas Nitsch

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Auch ein aus dem Ruder gelaufener Fototermin am Freizeitbad in Rheinböllen macht den Anfang des Jahres gleich spannend.

Nicht nur die Sanierungsarbeiten an der Hunsrückquerbahn und die vorgezogene Bundestagswahl beschäftigen den Rhein-Hunsrück-Kreis im ersten Quartal des Jahres. Auch einige andere Themen sorgen in der Region für ordentlich Gesprächsstoff. Jugendherberge Sargenroth wird verkauft Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wird die Jugendherberge in Sargenroth geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen