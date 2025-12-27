Simmern: Ein Abriss und einige neue Pläne

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Auch ein aus dem Ruder gelaufener Fototermin am Freizeitbad in Rheinböllen macht den Anfang des Jahres gleich spannend.
Nicht nur die Sanierungsarbeiten an der Hunsrückquerbahn und die vorgezogene Bundestagswahl beschäftigen den Rhein-Hunsrück-Kreis im ersten Quartal des Jahres. Auch einige andere Themen sorgen in der Region für ordentlich Gesprächsstoff.
Jugendherberge Sargenroth wird verkauft
Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wird die Jugendherberge in Sargenroth geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet.