Kommt eine Verbindungsleitung, die das Rhein-Hunsrück-Wasser künftig dem Simmerner Trinkwasser beimischt? Das sorgt im Stadtrat noch immer für große Diskussionen.
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Eine Verbindungsleitung zu Rhein-Hunsrück-Wasser (RhHW) soll die Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen sichern. Wenn diese zwischen Altweidelbach und dem neuen Hochbehälter 2 in Simmern in zwei, drei Jahren fertig ist, sollen fünf bis zehn Prozent Trinkwasser von RhHW zu dem Wasser aus dem Soonwald beigemischt werden.