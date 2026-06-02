In Workshop entstehen Ideen Simmern: Das wollen Jugendliche in der Stadt verändern Lara Kempf 02.06.2026, 10:00 Uhr

i Beim Workshop in der Hunsrückhalle in Simmern mussten die Jugendlichen ihre zuvor gesammelten Ideen mit Knete und Holzstäbchen realisieren. Lara Kempf

Mehr Freizeitangebote, mehr Aufenthaltsmöglichkeiten und ein besserer ÖPNV: Die Jugendlichen in und um Simmern haben einige Anliegen, die sie in der Kreisstadt gerne umsetzen würden. In einem Workshop tauschten sie sich nun darüber aus.

Mehr als 5000 Jugendliche gehen in Simmern zur Schule. Doch halten sich die jungen Leute auch fernab von Schule und Lernen gerne dort auf? Wie bewerten sie das Angebot an Freizeitmöglichkeiten und was fehlt ihnen vielleicht? Um sich einen Überblick über die Probleme und Bedarfe der Jugendlichen zu verschaffen, hat das Jugendparlament der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen einen Workshop in der Hunsrückhalle organisiert.







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