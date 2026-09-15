Querung über den Simmerbach Simmern bekommt Ersatz für marode Brücke Martin Boldt 15.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücke über den Simmerbach, die die Gartenstraße mit der Straße An der Bleiche verbindet, ist in die Jahre gekommen und soll daher ersetzt werden. Martin Boldt

Die Stadt Simmern plant einen Ersatzbau für eine ihrer Fußgängerbrücken über den Simmerbach. Rost und Witterung haben dem Bauwerk, das die Gartenstraße mit der Innenstadt und dem Schloss verbindet, stark zugesetzt.

Viele Brücken im Land befinden sich in einem schlechten Zustand. Das gilt auch für die Fußgängerbrücke, die in Simmern die Gartenstraße mit der Straße An der Bleiche verbindet und auf Höhe der Aral-Tankstelle den Simmerbach quert. Ein ausführlicher Schadensbericht durch das Ingenieurbüro Dillig war nun Gegenstand einer Bauausschusssitzung der Stadt Simmern.







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