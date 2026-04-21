Aufklärung statt Ermittlung Simmern: Axel Schreiner warnt vor Betrügern im Alltag Annalena Bischoff 21.04.2026, 14:00 Uhr

i Axel Schreiner ist seit 2022 Seniorensicherheitsberater im Rhein-Hunsrück-Kreis. Annalena Bischoff

Jahrzehnte lang jagte er Betrüger, nun warnt er vor ihren Maschen: Axel Schreiner aus Simmern ist seit vier Jahren als Seniorensicherheitsberater aktiv. Er erzählt, was derzeit besonders gefährlich ist und wie man sich schützen kann.

Ein Mann steht vor der Tür eines 92-Jährigen, gibt sich als Bankmitarbeiter aus – und fordert Bankkarten samt PIN. Was folgt, wirkt wie eine Filmszene: Ein Nachbar wird misstrauisch, greift ein. Es kommt zu einem Gerangel. Der Betrüger beißt zu, verletzt ihn an der Hand und flieht.







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