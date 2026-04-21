Jahrzehnte lang jagte er Betrüger, nun warnt er vor ihren Maschen: Axel Schreiner aus Simmern ist seit vier Jahren als Seniorensicherheitsberater aktiv. Er erzählt, was derzeit besonders gefährlich ist und wie man sich schützen kann.
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Ein Mann steht vor der Tür eines 92-Jährigen, gibt sich als Bankmitarbeiter aus – und fordert Bankkarten samt PIN. Was folgt, wirkt wie eine Filmszene: Ein Nachbar wird misstrauisch, greift ein. Es kommt zu einem Gerangel. Der Betrüger beißt zu, verletzt ihn an der Hand und flieht.