Aufklärung statt Ermittlung
Simmern: Axel Schreiner warnt vor Betrügern im Alltag
Axel Schreiner ist seit 2022 Seniorensicherheitsberater im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Axel Schreiner ist seit 2022 Seniorensicherheitsberater im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Annalena Bischoff

Jahrzehnte lang jagte er Betrüger, nun warnt er vor ihren Maschen: Axel Schreiner aus Simmern ist seit vier Jahren als Seniorensicherheitsberater aktiv. Er erzählt, was derzeit besonders gefährlich ist und wie man sich schützen kann.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Mann steht vor der Tür eines 92-Jährigen, gibt sich als Bankmitarbeiter aus – und fordert Bankkarten samt PIN. Was folgt, wirkt wie eine Filmszene: Ein Nachbar wird misstrauisch, greift ein. Es kommt zu einem Gerangel. Der Betrüger beißt zu, verletzt ihn an der Hand und flieht.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

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