In Welt von Leibniz eintauchen Simmern: Ausstellung zu neuem Film von Edgar Reitz Werner Dupuis 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Ein Prosit auf seine Gesundheit und einen virtuellen Geburtstagsgruß schickten die Gäste der Vernissage der Leibniz-Ausstellung an Edgar Reitz anlässlich seines 93. Geburtstags. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Zu seinem 93. Geburtstag erhält Regisseur Edgar Reitz ein besonderes Geschenk von der Stadt Simmern: Eine Ausstellung im Edgar-Reitz-Filmhaus über seinen neuen Film „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“. Dort gibt es so einiges zu entdecken.

Ein besonderes Geschenk zum 93. Geburtstag machte die Stadt Simmern gemeinsam mit dem Pro-Winzkino und dem Hunsrück-Museum seinem Ehrenbürger Edgar Reitz. Im Edgar-Reitz-Filmhaus präsentieren sie eine Ausstellung mit original Requisiten und Kostümen aus Edgar Reitz neuestem Film „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“, der auf der Berlinale seine Premiere hatte und direkt danach zum Auftakt der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern ...







