Beschluss aufgehoben
Simmern ändert Kurs bei Kita-Grundstück St. Josef
Die Stadt Simmern verfolgt nicht länger ausschließlich eine Erbbaurechtslösung. Nun prüft sie weitere Möglichkeiten für die Zuku
Die Stadt Simmern verfolgt nicht länger ausschließlich eine Erbbaurechtslösung. Nun prüft sie weitere Möglichkeiten für die Zukunft der Kita St. Josef.
Annalena Bischoff

Wie geht es mit der katholischen Kita St. Josef in Simmern weiter? Nach Bedenken gegen die bisherige Grundstückslösung prüft die Stadt Alternativen. Welche Möglichkeiten zur Wahl stehen und wann der Stadtrat entscheiden soll.

Lesezeit 2 Minuten
Erneut ist die katholische Kita St. Josef in Simmern Thema in den Gremien der Stadt. Nachdem der Stadtrat die bisherige Vorgabe einstimmig aufgehoben hat, bei den Verhandlungen mit der katholischen Kirchengemeinde ausschließlich eine Erbbaurechtslösung für das Grundstück zu verfolgen, muss nun eine andere Lösung her.
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