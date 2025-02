Kuriosum im Dorf Mühlpfad Sieben Helfer warten auf gerade mal 26 Wahlberechtigte 23.02.2025, 17:37 Uhr

i Routine im Wahlbüro in Mühlpfad (von links): Alexander Vogt, Johannes Vogt, Daniel Düffels, Florian Kneip und Wähler Yanni Wetzlar Philipp Lauer

Für manch einen zog sich der Wahlsonntag ewig lang hin, für andere wiederum verging er wie im Flug. Allen gemein war sicherlich, dass sie die Schließung der Wahllokale – und damit auch die ersten Hochrechnungen – herbeigesehnt haben.

Recht kurz war die Nacht für Florian Kneip. Der Ortsbürgermeister von Mühlpfad in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, der kleinsten Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, war am Abend zuvor noch in einem Nachbarort auf einer Kappensitzung, nun musste er das Gemeindehaus aufschließen und die Wahlhelfer vereidigen.

