Hebammen leiten Kreißsaal Sie wollen Frauen in Simmern wie Königinnen behandeln 13.11.2024, 11:18 Uhr

i Eine warme und positive Atmosphäre ist in dem neuen, ausschließlich von Hebammen geleiteten Kreißsaal wichtig. Markus Kilian

Im Januar eröffnet ein neuer Kreißsaal, in dem nur Hebammen die Mütter begleiten. Mit intensiver Betreuung wollen sie eine besonders angenehme Atmosphäre schaffen. Welche Vorteile das Projekt bieten kann und welche Voraussetzungen für Mütter gelten.

„Jede Frau darf sich im Kreißsaal wie eine Königin fühlen, der man jeden Wunsch von den Lippen abliest, ohne miteinander zu sprechen.“ So beschreibt Hebamme Anika Jacot das Credo des neuen hebammengeleiteten Kreißsaals, der am 1. Januar 2025 in der Hunsrück-Klinik in Simmern eröffnet.

