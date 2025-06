Ihre Goldene Hochzeit feiern Kornelia und Andreas Novy aus Bad Salzig. Vor einem halben Jahrhundert schlossen sie den ewigen Bund fürs Leben. Aus Boppard stammt die Jubilarin, ihr Ehemann wurde in Leipzig geboren, kam aber schon mit seinen Eltern im zarten Alter von drei Monaten nach Boppard an den Rhein. Der Fluss hat ihn schon früh fasziniert. Also wurde er nach seiner Schulzeit Binnenschiffer. Zehn Jahre lang fuhr er den Rhein hoch und runter. Es war eine gute Zeit, wie er sich heute erinnert.

Kennengelernt hat sich das Paar bei einer Geburtstagsparty im damals populären Bopparder Jugendtreff bei „Atze“. Seitdem stand Kornelia oft sehnsüchtig am Rhein, winkte den Schiffen zu und wartete auf ihren Freund. Am 27. Juni 1975 gab sich das junge Paar vor dem Bopparder Standesamt das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand am 30. August 1975 in der kleinen Kapelle und mitten in der Natur auf dem Bopparder Kreuzberg statt. Dort wird am 30. August auch ein Dankgottesdienst gehalten.

Japan hat es ihnen angetan

Die Jubilarin erlernte den Beruf der Industrie-Kauffrau. 30 Jahre lang war sie danach als Vertriebsbuchhalterin bei der Rhein-Zeitung in Koblenz tätig. Dorthin bugsierte sie auch ihren Ehemann, als er nach einem Jahrzehnt auf dem Binnenschiff von Bord ging, um ganz mit ihr zusammen zu sein. Ebenfalls 30 Jahre lang war er dann beim Mittelrhein-Verlag in Koblenz und für die Rhein-Zeitung im Post-Vertrieb tätig.

Neben der Pflege ihres großen Gartens im Bad Salziger Hüttenweg war das Ehepaar auf vielen Reisen rund um den Globus auf Entdeckungstour. Neben großen Kreuzfahrten haben es ihnen Japan und die Bopparder Partnerstadt Ome ganz besonders angetan. Im fernöstlichen Land haben sie Freunde gefunden, mit denen der Kontakt nicht abgebrochen ist. Zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor, zudem hat das Paar sechs Enkel und einen Urenkel. Zum Jubelfest gratulieren Verwandte, Nachbarn und Freunde.