Highlander Festival in Sohren Sie kamen, siegten und feierten bis tief in die Nacht Johannes Kirsch 23.06.2026, 17:00 Uhr

i So sehen Sieger aus: Nach 1992 und 2002 gewann das Team MacLeod zum dritten Mal die Herrenklasse beim Highlander Festival in Sohren. Simone Eiserloh

Was macht den besonderen Reiz des Highlander Festivals in Sohren aus? Markus Odenbreit ist schon seit 1994 dabei, Sandra Gälzer seit 2000. Beide haben bei der diesjährigen Auflage mit ihrer Mannschaft gewonnen – und uns von ihrer Faszination erzählt.

„Endlich durfte ich auch mal gewinnen“, sagt Markus Odenbreit und lacht. Sein Team MacLeod trug zum dritten Mal den Sieg beim Highlander Festival in Sohren davon. Beim Premierensieg 1992 – zugleich die Erstauflage des inzwischen zur Tradition gewordenen Großevents – sei er schlicht noch nicht dabei gewesen und beim bisher letzten Gewinn 2002 weilte er auf einer Fortbildung.







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