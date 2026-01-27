Agnes Pohl aus Neu-Anspach
Sie ist die dreimillionste Besucherin der Geierlay

Unverhofft kommt oft: Eigentlich wollte Agnes Pohl nur einen Familienausflug zur Geierlay machen. Doch nach dem Überqueren der Hängeseilbrücke wartete eine große Überraschung auf sie.

Am Sonntagnachmittag war es so weit: Auf der Geierlay-Hängeseilbrücke überquerte in schwindelerregender Höhe der dreimillionste Besucher das tiefe Mörsdorfer Bachtal zwischen Mörsdorf und Sosberg. Am Brückenkopf auf der Sosberger Seite, wo neben der Web-Cam ein Zählwerk installiert ist, konnte der Mörsdorfer Bürgermeister Marcus Kirchhoff den Jubiläumsgast mit einem großen Blumenstrauß empfangen.

