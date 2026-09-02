Kastellauner Kommandeur mahnt „Sicherheit und Freiheit sind nicht selbstverständlich“ Johannes Kirsch 02.09.2026, 16:00 Uhr

i Seit dem 27. April dieses Jahres ist der 41-jährige Oberstleutnant Gerhard Borchardt Kommandeur des Informationstechnikbataillons 282 in Kastellaun. Johannes Kirsch

Verteidigung findet längst auch im virtuellen Raum statt. Bei der Bundeswehr sind dafür Einheiten wie das Informationstechnikbataillon 282 zuständig. Wir haben mit dessen Kommandeur gesprochen – unter anderem über Kameradschaft und Menschenführung.

Landes- und Bündnisverteidigung gewinnt wieder an Bedeutung. In Osteuropa herrscht Krieg. Und der Neue Wehrdienst sorgt dafür, dass die Bundeswehr wieder stärker ins Bewusstsein junger Menschen rückt. Im Interview mit unserer Zeitung verrät Gerhard Borchardt, der im April das Kommando im Informationstechnikbataillon 282 in Kastellaun übernommen hat, wie er den Begriff der Kriegstüchtigkeit interpretiert, wie er den gescheiterten Einsatz in ...







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