Reaktivierung ja, aber wie? Die Hunsrückquerbahn bleibt ein Zukunftsthema für die Region. Kreis und Land sehen Potenziale, doch fehlende Infrastruktur und offene Fragen bremsen das Vorhaben.
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Zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Eisenbahnbundesamt (EBA) soll die Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren – idealerweise auch darüber hinaus – einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Dieses Ziel formulierte Landrat Volker Boch zu Beginn der jüngsten Info-Veranstaltung in der Kreisverwaltung.