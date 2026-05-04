Veranstaltung Hunsrückquerbahn
Sichere Bahnübergänge und Verlademöglichkeiten fehlen
Die Bahnübergänge wie hier bei Langenlonsheim bilden einen der Knackpunkte, wenn es um die zugelassene Geschwindigkeit der Hunsr
Die Bahnübergänge wie hier bei Langenlonsheim bilden einen der Knackpunkte, wenn es um die zugelassene Geschwindigkeit der Hunsrückquerbahn geht. Aktuell muss der Autoverkehr noch von Personen angehalten werden, wenn ein Zug die Fahrbahn quert.
Thomas Torkler

Reaktivierung ja, aber wie? Die Hunsrückquerbahn bleibt ein Zukunftsthema für die Region. Kreis und Land sehen Potenziale, doch fehlende Infrastruktur und offene Fragen bremsen das Vorhaben.

Lesezeit 2 Minuten
Zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Eisenbahnbundesamt (EBA) soll die Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren – idealerweise auch darüber hinaus – einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Dieses Ziel formulierte Landrat Volker Boch zu Beginn der jüngsten Info-Veranstaltung in der Kreisverwaltung.

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