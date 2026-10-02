Neues Virus, weniger Milch
Shamonda in fünf Viehbetrieben im Hunsrück nachgewiesen
Krankheit mit mildem Verlauf: Fünf Milchviehbetriebe im Rhein-Hunsrück-Kreis waren bislang vom Shamonda-Virus betroffen. Inzwisc
Krankheit mit mildem Verlauf: Fünf Milchviehbetriebe im Rhein-Hunsrück-Kreis waren bislang vom Shamonda-Virus betroffen. Inzwischen sind alle erkrankten Tiere wieder genesen.
picturealliance/dpa/Boris Roessler

2026 wurde der Erreger erstmals in Mitteleuropa nachgewiesen – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die bisherigen Fälle verliefen mild, doch weitere Infektionen sind bis in den Herbst möglich. Was wir über das Shamonda-Virus wissen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Sommer 2026 hat dem Rhein-Hunsrück-Kreis nicht nur Hitze und Trockenheit gebracht. Auch ein bislang wenig bekannter Erreger erreichte die Region: das Shamonda-Virus. Seit dem ersten Nachweis am 11. August wurde das Virus in fünf Milchviehbetrieben bei insgesamt 16 Rindern festgestellt.
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