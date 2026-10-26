Aus für Modepark in Simmern SGD Nord: Keine abschließende Bewertung möglich Charlotte Krämer-Schick 26.10.2026, 12:00 Uhr

i Im ehemaligen Sconto sollte ein Modepark einziehen. Nun äußert sich die Behörde zu dem Vorhaben. Charlotte Krämer-Schick

Was sagt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zum Aus des Modeparks bei Simmern? Kurz gefasst: Ohne detaillierte Analyse, keine Bewertung der Erfolgsaussichten.

Dass die Ansiedlung eines Modeparks im ehemaligen Sconto an der B50 in Simmern gegen das Ziel 58 des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) verstößt, steht für alle Beteiligten außer Frage. Denn sowohl dem Projektentwickler als auch der Stadt und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ist klar: Die geplante Verkaufsfläche liegt außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs der Stadt Simmern.







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