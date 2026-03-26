Er hat Kinder angesprochen und sexuell missbraucht. Deswegen stand ein 36-Jähriger Hunsrücker jetzt in Bad Kreuznach vor Gericht. Unsere Reporterin hat die Verhandlung verfolgt.
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Die Geistesgegenwart einer Zehnjährigen führte dazu, dass die Polizei den Mann ermitteln konnte, der sie und ein weiteres Mädchen im September 2024 aus einem Auto heraus in Bad Sobernheim in sexuell motivierter Weise angesprochen hatte. Der seit Oktober letzten Jahres inhaftierte 36-Jährige aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten.