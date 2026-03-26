Opfer waren noch Kinder Sexueller Missbrauch: Mann aus dem Hunsrück verurteilt Christine Jäckel 26.03.2026, 14:20 Uhr

i Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und einer Jugendlichen verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 36-Jährigen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Christine Jäckel

Er hat Kinder angesprochen und sexuell missbraucht. Deswegen stand ein 36-Jähriger Hunsrücker jetzt in Bad Kreuznach vor Gericht. Unsere Reporterin hat die Verhandlung verfolgt.

Die Geistesgegenwart einer Zehnjährigen führte dazu, dass die Polizei den Mann ermitteln konnte, der sie und ein weiteres Mädchen im September 2024 aus einem Auto heraus in Bad Sobernheim in sexuell motivierter Weise angesprochen hatte. Der seit Oktober letzten Jahres inhaftierte 36-Jährige aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten.







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