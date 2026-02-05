Immer mehr Betroffene meldeten sich in den sozialen Netzwerken: Unbekannte hatten ihre Autos durchwühlt. Zunächst schien nur der Vorderhunsrück betroffen. Laut Polizei gibt es zwischen den Vorfällen entlang der B327 jedoch einen Zusammenhang.
Gerade in ländlicheren Regionen kennt gefühlt jeder jeden. Ein Grundvertrauen und ein Gefühl von Sicherheit gehören in viele Ortsgemeinden zum Alltag. So kann es leicht passieren, dass man mal vergisst, das eigene Auto abzuschließen – in dem Gedanken, es werde schon nichts passieren.