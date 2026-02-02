Sechs Autodiebstähle wurden vergangene Woche bei den Polizeistellen Boppard und Simmern angezeigt. Doch das ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs: In sozialen Netzwerken berichten deutlich mehr Betroffene von durchwühlten Autos.
Lesezeit 1 Minute
In sozialen Netzwerken kursieren derzeit Videos, die tatsächliche Durchsuchungen von Autos im Vorderhunsrück zeigen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatten sich Autobesitzer aus Bickenbach, Emmelshausen und Beltheim bei den örtlichen Polizeistellen gemeldet und entsprechende Taten angezeigt.