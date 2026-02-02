Weitere Gemeinden betroffen Serie von Autodurchsuchungen im Rhein-Hunsrück-Kreis Annalena Bischoff 02.02.2026, 20:00 Uhr

i Symbolbild: Mehrere Betroffene meldeten sich bei den Polizeiinspektionen Boppard und Simmern, weil vergangene Woche in ihre Autos eingebrochen wurde. Diana Pfister. picture alliance / Diana Pfister

Sechs Autodiebstähle wurden vergangene Woche bei den Polizeistellen Boppard und Simmern angezeigt. Doch das ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs: In sozialen Netzwerken berichten deutlich mehr Betroffene von durchwühlten Autos.

In sozialen Netzwerken kursieren derzeit Videos, die tatsächliche Durchsuchungen von Autos im Vorderhunsrück zeigen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatten sich Autobesitzer aus Bickenbach, Emmelshausen und Beltheim bei den örtlichen Polizeistellen gemeldet und entsprechende Taten angezeigt.







Artikel teilen

Artikel teilen