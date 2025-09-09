Mit dem Weinmarkt in Oberwesel beginnt am Wochenende der Monat der großen Weinfeste im Rhein-Hunsrück-Kreis. Chronologisch folgen Rhein in Flammen in St. Goar und das Mittelrheinweinfest Boppard.

Mit dem Weinmarkt in Oberwesel beginnt am Donnerstag, 11. September, ein Monat voller Möglichkeiten, es sich bei den Weinfesten im Kreis gut gehen zu lassen.

Ein besonderer Draht zum Weinmarkt in der Stadt der Türme und des Weines wurde mir quasi in die Wiege gelegt – oder sagen wir es mal so, als meine Eltern mich das erste Mal überhaupt in den Armen wiegten, feierten draußen jede Menge Menschen ausgelassen. Sie ahnen es, ein großes Weinfest. Davon ganz abgesehen, haben das Zusammensein in der historischen Altstadt und die Nacht der 1000 Feuer mit dem musiksynchronen Rhein in Flammen-Feuerwerk einfach einen einmaligen Reiz.

Am 19. und 20. September heißt es dann Rhein in Flammen in St. Goar. Auch in diesem Jahr wird das spektakuläre Höhenfeuerwerk im Tal der Loreley von einem musikalischen Rahmenprogramm flankiert. „Brass on Fire“ heißt es, unter anderem mit Ralf „Mosch“ Himmler and Friends, der WHG-Bigband und der Bigband Unlimited aus Simmern.

Für Blasmusik und gute Laune sorgen in Boppard (Ende September/Anfang Oktober) traditionell auch einige Truppen aus Holland. Dieses Jahr erstmals unter dem Namen „Mittelrhein Weinfest Boppard“ und erstmals seit 2019 wieder mit Feuerwerk.

Egal, ob Sie auf einem oder auf allen Festen tanzen – viel Freude, lassen Sie es sich gut gehen!