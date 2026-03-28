Besonderes Jubiläum Seit 150 Jahren sorgt Chor für Frohsinn in Bad Salzig Jennifer Merkt 28.03.2026, 16:00 Uhr

i Der Gemischte Chor Frohsinn aus Bad Salzig feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Ralf Hübner

Seit 150 Jahren trifft der Gemischte Chor Frohsinn aus Bad Salzig den richtigen Ton. Das besondere Jubiläum wird in diesem Jahr groß gefeiert. Wir haben einen Blick in die wechselvolle Geschichte des Ensembles geworfen.

Seit eineinhalb Jahrhunderten gehört der Gesang zum Leben in Bad Salzig. Der Gemischte Chor Frohsinn feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen und blickt dabei auf eine Geschichte zurück, die vom Kaiserreich bis in die Gegenwart reicht. Über all diese Jahrzehnte hinweg hat der Chor Menschen zusammengebracht, musikalische Akzente gesetzt und das kulturelle Leben des Stadtteils geprägt.







Artikel teilen

Artikel teilen