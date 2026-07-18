Arbeiten in 133 Meter Höhe Seibersbach: So läuft die Wartung eines Windrads ab Annalena Bischoff 18.07.2026, 12:00 Uhr

i Sascha Werner (links) ist Gebietsleiter im Außendienst bei der Enercon Service GmbH. Er ist verantwortlich für das Team der Mechaniker an den Servicestandorten Kastellaun und Vulkaneifel. Annalena Bischoff

Helm auf, Absturzsicherung an und hinauf in 133 Meter Höhe: Bei der Wartung einer Windkraftanlage zählt jeder Handgriff. Unsere Zeitung hat ein Serviceteam bei seiner Arbeit begleitet.

Eigentlich soll sich das Windrad drehen. Doch an diesem Montagmorgen steht die Anlage still. Absichtlich. Bevor die Monteure mit ihrer Arbeit loslegen können, wird sie abgeschaltet und gegen einen unbeabsichtigten Neustart gesichert. Erst dann beginnt die Wartung – von der Fundamentgrube bis hinauf in 133 Meter Höhe.







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