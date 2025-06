Ab dem 1. Juli wird das Schwimmen in der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein für Erwachsene etwas teurer. Der Verbandsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Eintrittspreise für das Panoramabad in Emmelshausen und das Rheingoldbad in St. Goar-Werlau anzupassen. Für Erwachsene steigt der Einzeleintritt von 4 auf 5 Euro, die 12er-Karte kostet künftig 45 statt 36 Euro. Der ermäßigte Eintritt wird von 2 auf 3 Euro angehoben, die 12er-Karte kostet demnach 27 statt bislang 18 Euro. Für Kinder, Jugendliche und Familientageskarten bleiben der Eintrittspreis beim Alten (eine Übersicht über die Eintrittspreise gibt es in der Infobox).

Schwimmbäder sind landauf landab ein Minusgeschäft für die Kommunen. Die VG sei in der „privilegierten Situation“ ein Hallenbad und ein Freibad anbieten zu können, ordnete es Bürgermeister Peter Unkel im Rat ein. Das beschere der VG Jahr für Jahr ein Defizit von rund 900.000 Euro. Mit der Erhöhung ist die Verwaltung zuversichtlich dieses sozial verträglich um rund 100.000 Euro reduzieren zu können, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Demnach habe man die Gebührenordnung vor fünf Jahren zuletzt angepasst. Das Panoramabad in Emmelshausen will die VG in den kommenden Jahren sanieren. Die Kosten, um das Anfang der 1970er gebaute Bad auf Vordermann zu bringen, wurden zuletzt auf 2,7 Millionen Euro geschätzt.

Die Fraktionen konnten den Verwaltungsvorschlag durchweg mittragen, insbesondere angesichts der Intention, dass Kinder und Jugendliche nicht über Gebühr belastet werden sollen, sagte etwa Maximilian Jäckel (CDU). Man habe die soziale Komponente in der Fraktion lange beraten, berichtet Johannes Dübbelde für Bündnis 90/ Die Grünen, könne aber mit dem Vorschlag leben. Pia Trimpe-Müller (SPD) bat die Verwaltung das „Superangebot“, das die Familienjahreskarte ihrer Meinung nach darstelle, etwas mehr zu bewerben.

Die neuen Eintrittspreise auf einen Blick

So gestalten sich die neuen Eintrittspreise für Panoramabad Emmelshausen und das Rheingoldbad Werlau:

Einzeleintritt/ Preis für 12er-Karte

Erwachsene: 5 Euro / 45 Euro

Kinder und Jugendliche ab 6 bis 16 Jahren: 2 Euro / 18 Euro

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, FSJler, Schwerbehinderte, ALG, Inhaber der Ehrenamts- und Jugendleiterkarte: 3 Euro / 27 Euro

Für Feuerwehr und DRK bleibt der Eintritt frei.

Jahreskarten (für beide Bäder):

Erwachsene: 220 Euro

Ermäßigt: 180 Euro

Familien: 280 Euro

Saisonkarte Freibad:

Erwachsene: 70 Euro

Ermäßigt: 35 Euro

Familien: 110 Euro